Ион Чебан принял участие в благоустройстве территории в Национальный день озеленения

Кандидат от Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан, вместе со своей семьей, принял участие в Национальный день озеленения в благоустройстве территории.

– Сегодня мы посадили больше деревьев для более зеленого и красивого Кишинева. Мы с радостью участвуем в Национальном зеленом дне каждый год. В период с апреля по октябрь, практически каждые выходные, наша команда принимает участие в различных мероприятиях по благоустройству и посадке деревьев в разных районах города

Я твердо верю, что мы все должны внести свой вклад в озеленение Кишинева, который утратил значительную часть зеленых насаждений в последние годы из-за халатности или нечистых намерений властей.

Сегодня парки и зеленые зоны столицы выглядят не так, как мы хотим. Политическая воля, ответственность и деньги нужны, чтобы изменить эту ситуацию, и я сделаю это.

Зеленые зоны станут богаче и чище. Кишинев вернет себе репутацию зеленого города! – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.