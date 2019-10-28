Ион Чебан принял участие в благоустройстве территории в Национальный день озеленения

Ион Чебан принял участие в благоустройстве территории в Национальный день озеленения

Кандидат от Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан, вместе со своей семьей, принял участие в Национальный день озеленения в благоустройстве территории. 

– Сегодня мы посадили больше деревьев для более зеленого и красивого Кишинева. Мы с радостью участвуем в Национальном зеленом дне каждый год. В период с апреля по октябрь, практически каждые выходные, наша команда принимает участие в различных мероприятиях по благоустройству и посадке деревьев в разных районах города

Я твердо верю, что мы все должны внести свой вклад в озеленение Кишинева, который утратил значительную часть зеленых насаждений в последние годы из-за халатности или нечистых намерений властей.

Сегодня парки и зеленые зоны столицы выглядят не так, как мы хотим. Политическая воля, ответственность и деньги нужны, чтобы изменить эту ситуацию, и я сделаю это.

Зеленые зоны станут богаче и чище. Кишинев вернет себе репутацию зеленого города! – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md