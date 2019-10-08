Ион Чебан: Пригороды будут включены в программу газификации в приоритетном порядке (ВИДЕО)

Ион Чебан: Пригороды будут включены в программу газификации в приоритетном порядке (ВИДЕО)

Одной из наиболее острых проблем многих пригородных населенных пунктов Кишинева является отсутствие газопроводов. Такой вывод сделал кандидат в генпримары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан, проведя множество встреч с жителями этих населенных пунктов.

Он рассказал, что в этой связи были проведены весьма успешные переговоры с руководством Moldovagaz.

– Я привык не оставлять на завтра решение сегодняшних проблем, поэтому обратился к руководству Moldovagaz. Мы договорились, что разработаем программу газификации с четкими сроками выполнения и определенными местами подключения. И эти сроки будут ограничены. Газификация пригородных населенных пунктов будет одной из главных задач, и в Moldovagaz идут нам навстречу. С будущего года все населенные пункты, нуждающиеся в газификации, будут включены в программу в приоритетном порядке, – подчеркнул Чебан.

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