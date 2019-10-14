Ион Чебан приглашает в сквер Театра оперы и балета на грандиозный праздник ко Дню города

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Кандидат на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан приглашает всех жителей и гостей столицы на грандиозный праздник по случаю Дня города в сквере Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

Мероприятие начнется в 12.00. На сцене выступят: “Sunstroke Project”, “Brio Sonores”, “Gândul mâței”, “Noroc”, Валентин и Амелия Узун. Самых маленьких гостей праздника ждут аниматоры и аквагрим. Также пройдут соревнования по шахматам и шашкам с участием исполнительного директора ФИДЕ, гроссмейстера Виорела Бологана и мирового чемпиона по шашкам Иона Доска.

– Кишинев – это мы, все жители этого прекрасного города. Поздравляю вас с Храмом Кишинева! Сегодня я продолжу свою кампанию – кампанию за красивый, благоустроенный и чистый горд. Хочу, чтобы у жителей столицы были лучшие условия для их достойной жизни здесь, дома. Приглашаю вас на праздник в сквер Театра оперы и балета, начиная с 12.00 и до 18.00, где я также буду присутствовать, чтобы пообщаться со всеми желающими. Будет много сюрпризов и для детей, и для взрослых. Вместе отметим день рождения Кишинева и обсудим, каким мы хотим видеть наш город через 4 года! – отметил Ион Чебан