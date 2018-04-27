Ион Чебан представил стратегический план развития Кишинева на 2018-2040 годы (ВИДЕО)

Многие плохие вещи в молдавской столице происходят из-за отсутствия стратегического плана ее развития.

Об этом заявил кандидат от ПСРМ на пост генпримара Кишинева Ион Чебан, представляя на пресс-конференции сегодня, 27 апреля, совместный с его командой „Стратегический план развития Кишинева на 2018-2040 годы”. Чебан отметил, что это сложный документ, разработанный вместе с командой экспертов под руководством доктора архитектуры Валерия Лупашко.

На основе этого плана, добавил кандидат-социалист, будет возможна разработка городской политики, которая действительно станет составным элементом государственной политики и местного самоуправления в вопросах организации пространства и благоустройства Кишинева.

– На наш взгляд, градостроительное прогнозирование должно основываться на программах, которые необходимо решить в течение 10-15 или даже 25 лет. Это проблемы инфраструктуры, водных и земельных ресурсов, жилых и общественных пространств, экологии, развития производств. Мы уверены, что необходимо учитывать и совокупное воздействие на окружающую среду промышленного комплекса, формируя “безотходные производства” и рационально их размещая, – отметил Чебан.

Также нельзя забывать, что первостепенная функция Кишинева – это его статус столицы. На протяжении всего процесса урбанизации Кишинев возвращал и должен возвращать себе роль центра науки, образования, промышленности, администрации и культуры, подчеркнул кандидат-социалист.

– Сегодня мы должны осознавать необходимость рассмотрения Кишинева как города-ядра в системе агломерации, приближающейся к одному миллиону жителей. Именно из этих расчетов необходимо исходить при определении количества вокзалов, театров, школ, дошкольных учреждений. Это должно стать новым постулатом для разработки генплана города, – отметил Чебан.

Развитие научно-промышленного потенциала

Одна из приоритетных задач Иона Чебана и его команды, – максимальная поддержка структур, которые выражают желание развивать эти сферы деятельности. Социалисты убеждены, что вопросы территориального развития города должны в первую очередь исходить из общих национальных интересов.

В то же время, по их мнению, концепция разработки генерального плана Кишинева должна основываться на агломерации, которая создалась в Кишиневе. Это обусловит изменение городского пространства столицы и функционального зонирования территорий, на основании которых изменится и характер транспортных потоков.

Транспортным проблемам Кишинева – особое внимание

В муниципии нет ни дня без пробок, не хватает парковок, нет четкой организации и концепции развития пешеходных зон. Центр города перегружен административными и офисными зданиями, что создает дополнительную нагрузку на транспортные потоки.

– Мы предлагаем четкую концепцию эффективного развития улично-дорожной сети для обеспечения транспортного потока в центре города и создания административного и делового центра, на основе кольцевой дороги. Мы также предлагаем провести градостроительный анализ возможностей и оценку градостроительного потенциала как города, так и всей системы населенных пунктов, входящих в состав муниципия, а также в кишиневскую агломерацию, – рассказал Чебан.

Он также отметил, что структура городского транспорта требует серьезной корректировки. Это, в первую очередь, связано с наспособностью определить примерное количество маршрутного транспорта, паркингов и парковочных мест, организацией неравномерных транспортных развязок, а также концептуальной системы пешеходных улиц и аллей города.

– Наш план предусматривает развитие зон внешнего транспорта – аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзалы и другие. В каждой области у нас есть конкретные решения, и они подробно описаны в плане. Более того, у нас есть альтернативные предложения: например, восстановление трамвайного движения, использование реки Бык как водной магистрали. Мы также должны учитывать холмистый ландшафт Кишинева, что приводит к необходимости развития канатно-воздушного транспорта: канатные дороги могут быть не только восстановлены, но и построены с нуля. Реку Днестр также следует рассматривать как речную артерию Кишинева, которая предусматривает строительство речного порта неподалеку от Вадул-луй-Водэ, – отметил будущий примар Кишинева.

Выделения функциональных областей города

В муниципии Кишинев есть три основные области: жилые, индустриально-коммерческие и рекреационно-ландшафтные. В Кишиневе есть много жилых районов, которые выполняют функции жилых зон. Это Ботаника, Рышкановка, Буюканы, Скулянка и другие. Чебан и его команда уверены, что они должны развиваться не методом «засорения», как это делалось до сих пор, а путем формирования и реконструкции новых архитектурных ансамблей. Они нуждаются в ремонте, необходимо их благоустроить и создать благоприятные условия для жизни.

– Строительство новых жилых комплексов должно осуществляться на резервных территориях, обозначенных в генеральном плане города, наряду с развитием инженерной инфраструктуры. Что касается промышленных предприятий, научно-промышленных комплексов, они должны находиться в свободной экономической зоне Кишинева, а также в технических парках, которые будут активно развиваться в ближайшие годы, – рассказал Чебан.

Обустройство развлекательно-ландшафтной зоны Кишинева

В такую зону входят места массового отдыха населения, зеленые насаждения и массивные водные пространства. Социалисты считают главной целью основательную реконструкцию всех парков и лесопарков в Кишиневе.

– Мы считаем недопустимым строительство в парках жилых домов и зданий, которые не соответствуют нормам и потребностям развития общественных пространств, поэтому мы будем бороться с этим явлением и будем привлекать к ответственности всех тех, кто ранее выдавал разрешения на такие застройки, – подчеркнул кандидат в примары.

В то же время одной из основных зон города должна стать рекреационно-спортивная зона. Предполагается развивать эту зону в южном направлении вдоль Яловенской трассы, между Полтавским и Хынчештским шоссе. В этой зоне социалисты планируют создать стадион вместимостью 35 000 мест и 50-метровый бассейн, соответствующий мировым стандартам, Дворец зимних видов спорта, теннисные палатки и крытые стадионы, поля для гольфа, отель, а также все другие необходимые объекты.

Подземное городское планирование

Эта сфера, имеющая исторические корни, по убеждению Иона Чебана, заслуживает большого внимания. Прежде всего, речь о каменных карьерах, туннелях, подземных галереях и подземных переходах. Что касается пешеходных подземных переходов, социалист посетовал, что их нынешнее состояние плачевное.

– Мы считаем необходимой капитальную реконструкцию этих подземных пространств, а также проведение новых подземных переходов по главной артерии столицы Штефана чел Маре – угол улицы Пушкина, улицы Бэнулеску-Бодони, улицы Армянская. Подземные воды в шахте могут использоваться для технических целей, для распыления дорог, для мытья дорог и прочего. В то же время эти воды могут способствовать увеличению потока воды в небольших озерах и реках в Кишиневе. У подземных рек города огромный водный потенциал, который заслуживает изучения и рационального использования, – рассказал Чебан.

Наведение чистоты в городе

Уборка и вывоз мусора со строительством завода по переработке отходов по-прежнему являются приоритетной задачей деятельности Иона Чебана в качестве генерального примара столицы.

– Повышенное внимание должно уделяться запыленности города как следствия бесконечного процесса «вскапывания» территорий. Это, в свою очередь, провоцирует эрозию и выветривание почв, уничтожаются газоны. Нужно остановить «потоки» земли на проезжей части и тротуарах, – отметил кандидат в примары.

Ион Чебан посетовал, что в рамках пресс-конференции невозможно перечислить все проекты, и пригласил всех жителей Кишинева детально ознакомиться со стратегическим планом развития Кишинева на его личном блоге.

Будущий генеральный примар Кишинева выразил твердую убежденность, что вместе со всеми кишиневцами можно сделать наш город достойным, светлым и прекрасным городом, превратив его из периферии в город, который заслуживает статуса столицы.