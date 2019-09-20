Ион Чебан представил Программу управления Кишиневом на 4 года

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Сегодня, 20 сентября, кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан представил свою Программу управления муниципием Кишинев на период 2019 – 2023 гг.

Кандидат отметил, что эта программа призвана решить три фундаментальные проблемы муниципия: отток населения, примитивная экономика и социальный раскол.

– Отток населения изнуряет общество, так как все больше и больше молодых людей уезжают, ставя этим под угрозу будущий рост экономики, потому что молодые люди в будущем должны стать налогоплательщиками и теми, кто модернизирует экономику. Примитивная экономика лишает большие группы молодежи возможностей для личного роста и обладает малым потенциалом для создания добавленной стоимости. Социальные разногласия усложняют атмосферу в обществе и усиливают взаимную нетерпимость. Некоторые проблемы, порожденные разными мнениями, не должны нас разделять. Нас объединяют тысячи городских проблем, которые ежедневно отравляют нашу жизнь. Кишиневцам нужен примар, а не политик. Я буду примаром всех жителей муниципия, независимо от их политических предпочтений. Проблемы, которые необходимо решить, в равной степени затрагивают нас всех и, что еще хуже, угрожают будущему Кишинева, – отметил Ион Чебан во время презентации программы.

Кандидат объявил, что в дальнейшем он организует серию публичных презентаций приоритетов программы, и призвал прессу следить за кампанией, проводимой его командой.

Ознакомиться с представленной программой можно здесь.