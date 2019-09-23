Ион Чебан представил программу модернизации дорог и тротуаров в муниципии Кишинев (ВИДЕО)

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Сегодня, 23 сентября, кандидат в генпримары муниципия Кишинев от ПСРМ Ион Чебан в рамках предвыборной кампании представил программу по модернизации дорог и тротуаров в Кишиневе на 2019-2023 годы, разработанную его командой. Программа была показана в формате видео.

– Мы представили Кишинев завтрашнего дня, такой, каким его видим мы, но создавать его надо начинать уже сегодня, – отметил Ион Чебан

Кандидат в генпримары рассказал, что намерен утроить количество улиц и тротуаров, которые будут ремонтироваться ежегодно. Он объявил, что будет создан механизм обеспечения качества выполняемых работ. Ежегодно на реабилитацию улиц столицы будет выделяться 300 млн. леев из муниципального бюджета и из внешних фондов.

– Мы предлагаем как минимум в три раза увеличить отчисления на ремонт дорог, чтобы достигнуть цифры в 300 млн. леев. Мы уверены, что сможем увеличить в три раза количество ежегодно ремонтируемых улиц в столице. Это абсолютно реалистичная цель, и мы знаем, как ее достичь. Ремонт будет проводиться вовремя и качественно, в соответствии с европейскими стандартами. Уверяю вас: в ближайшее время улицы Кишинева будут выглядеть так, как в нашем фильме. Так, как должны выглядеть улицы современной столицы, – сказал Ион Чебан.

В заключение кандидат в генпримары призвал представителей СМИ следить за его кампанией. Все детали программы по модернизации дорог и тротуаров, видео, а также полную программу управления муниципием Кишинев можно найти на сайте ionceban.md.