Ион Чебан представил план расположения и обустройства парковок в Кишиневе (ВИДЕО)

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Сегодня, 27 сентября, кандидат на пост генерального примара муниципия Кишинев от ПСРМ Ион Чебан представил свое и командное видение решения проблемы парковок в столице. Кандидат рассказал, что совместно с экспертами в данной области они разработали концепцию обустройства порядка 4000 новых парковочных мест ежегодно.

Кандидат представил впечатляющее видео того, как в будущем станут выглядеть парковки в муниципии Кишинев.

– Проблема недостаточного количества парковок в Кишиневе очень серьезна, и становится острее с каждым годом. Только за последний год количество автомобилей в Кишиневе ежедневно увеличивалось на 30 единиц! За последние пять лет было зарегистрировано около 50 тысяч автомобилей, и сейчас их количество превышает 215 тысяч единиц. И эта цифра постоянно растет! Город не был предусмотрен для такого количества транспорта. Игнорирование проблемы парковок привело к тому, что в городе, где более 200 тысяч машин, парковочных мест – менее 20 тысяч. На месте многих парковок были возведены жилые дома, а некоторые были просто ликвидированы, – посетовал Ион Чебан

Он рассказал, что сегодня в столице 114 платных парковок на 12 886 мест и несколько тысяч парковочных мест на улицах и во дворах домов, но этого недостаточно для столицы. Нехватка парковок, по мнению кандидата в примары, препятствует развитию муниципия. Ион Чебан также посетовал, что не существует даже реестра парковок.

– Проблема будет усугубляться, потому что, по некоторым оценкам, в 2019 году число транспортных единиц, передвигающихся по Молдове, превысит миллион. И большинство из них будут находиться в Кишиневе. Вместе со специалистами мы разработали план расположения и обустройства парковочных мест в столице. Мы предлагаем в течение максимум полугода разработать реестр парковок, а со следующего года начать обустройство порядка 4 тысяч парковочных мест ежегодно, – сказал Ион Чебан.

Кандидат на должность генерального примара муниципия Кишинев объявил, что на внедрение этого проекта ежегодно будет выделяться 40 миллионов леев – как из муниципального бюджета, так и из внешних фондов.

– Работа должна вестись в нескольких направлениях. Первое – это строительство многоэтажных парковок на основе публично-частного партнерства. Второе – обустройство парковочных мест внутри жилых кварталов и на главных улицах города – они должны быть в ведении муниципального предприятия. Учреждение такого предприятия – это идея нашей команды. Есть острая необходимость в строительстве парковок как на въездах в город, так и внутри кварталов, и на главных улицах, – добавил Ион Чебан.

Ион Чебан подчеркнул, что представленный им проект полностью реалистичен и может быть реализован в ближайшие четыре года.