Ион Чебан предложил ввести ощутимые штрафы для мусорящих в Кишиневе

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Генпримар столицы Ион Чебан предлагает ввести крупные штрафы за разбрасывание мусора в общественных местах. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании оперативных служб примарии.

Градоначальник обратился к жителям и экономическим агентам с просьбой соблюдать чистоту и сохранять порядок в местах, где мы все работаем и отдыхаем. В противном случае он предлагает применять наказание в виде значительных штрафов для тех, кто устраивает беспорядок и мусорит в общественных местах.

– Примария создает необходимые условия для комфортного отдыха горожан, но какой пример жители города подают своим детям, если оставляют после себя горы мусора? Мы все должны заботиться о соблюдении чистоты, – сказал Чебан.

Он также порекомендовал ответственным лицам почаще выходить из своих кабинетов и следить за ситуацией “на местах”.