Ион Чебан предложил платить мунсоветникам в зависимости от качества их работы

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Муниципальные советники должны получать вознаграждение в зависимости от показателей эффективности их работы, количества зарегистрированных ими инициатив, от присутствия на заседаниях Муниципального совета Кишинева и профильных комиссий.

Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан. Он задался вопросом, все ли советники заслуживают тех 2000 леев из бюджета, которые они получают за участие в одном заседании.

– К примеру: Нэстасе и Киртоакэ не присутствовали на более чем 70% заседаний МСК, их не было ни на одном заседании комиссии со времени присутствия в МСК, у них нет ни одной зарегистрированной инициативы, они потратили 90% времени заседания на то, чтобы превратить его в шоу и заблокировать важную для горожан инициативу. Заслуживают ли они 2000 леев? – спросил Чебан.

Он предложил наказывать тех советников, которые не соответствуют вышеупомянутым условиям и не выполняют обязательства, установленные законом.

Напомним, на состоявшемся накануне заседании мунсовета некоторые его члены устроили скандал, в результате чего не был одобрен важный проект, предусматривающий обеспечение Кишинева 100 новыми автобусами.