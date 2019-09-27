Ион Чебан предлагает сделать многоэтажную парковку вместо Центрального автовокзала (ВИДЕО)

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Кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ озвучил это предложение в ходе пресс-конференции, на которой представил свой план обустройства парковок в Кишиневе.

Ион Чебан считает, что одно из мест, где может быть оборудована многоэтажная парковка, – это территория Центрального автовокзала, который можно перенести в другое место.

– Я бы убрал автовокзал из центра города. Во-первых, там движение адское, во-вторых – загрязнение воздуха, и в-третьих – автовокзал нефункционален. Это очень большая территория, которую можно освободить для многоэтажной парковки по периметру центральной зоны. Для автовокзала у нас есть два решения – либо он переезжает, либо мы делаем два автовокзала – Восточный и Западный, как и обсуждалось ранее, – сказал Ион Чебан

Он отметил также, что в сотрудничестве с центральными властями сделает все возможное, чтобы расчистить от автомобилей сквер Театра оперы и балета, где ни при каких обстоятельствах не должно быть парковки.

– Место, где точно не должно быть парковки, – это сквер Театра оперы и балета. Это пространство должно принадлежать людям, а не металлическим коробкам. Эта зона должна быть закрыта для автомобилей и обустроена. Там есть два очень красивых фонтана, прекрасный театр. Что там делают машины – не могу понять, – сказал Ион Чебан.

Кандидат добавил, что он ратует за строительство многоэтажных парковок, чтобы очистить главные артерии города от автомобилей, припаркованных у обочин и на тротуарах. Ион Чебан предлагает при каждом въезде в город строить автостоянку.

Напомним, что на пресс-конференции кандидат на пост генпримара Кишинева предложил план обустройства 4000 новых парковочных мест ежегодно в течение следующих четырех лет.