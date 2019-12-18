Ион Чебан поздравил сотрудников полиции с их профессиональным праздником

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По случаю профессионального праздника, Национального дня полиции, генпримар Кишинева Ион Чебан поздравил всех ее сотрудников, пожелав им больших успехов и прекрасных достижений во благо Республики Молдова.

– Мы ценим патриотизм, гуманность, преданность, профессионализм и добросовестность, которые вы проявляете ежедневно. Знаю, что это нелегкий труд с высокой долей ответственности, который чаще всего не оценивается по достоинству, – сказал столичный градоначальник.

Градоначальник отметил необходимость создания благоприятных условий труда сотрудникам полиции для добросовестного выполнения ими своей работы. По его словам, только таким образом степень доверия населения к правоохранительным органам возрастет.