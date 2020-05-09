Ион Чебан поздравил академика Георгия Палади с днём рождения (ФОТО)

0

Генпримар Кишинёва Ион Чебан поздравил акушера-гинеколога Георгия Палади с 91-летием. Градоначальник пожелал академику оставаться хорошим примером для будущего поколения врачей и ценным учёным редкой порядочности. Кроме того, он сообщил о намерении назвать Муниципальную больницу №1, в которой трудится Георгий Палади, в его честь.

Георгий Палади является основателем Школы акушерства и гинекологии и Демографической школы в РМ. Кроме того, в 60-х годах академик предложил основать Институт матери и ребёнка. Уже более 70 лет Георгий Палади трудится в Муниципальной больнице №1.

– Ярких личностей, людей, преданных своему делу, нужно постоянно ценить, а если они ещё и врачи, которые ежедневно лечат и спасают человеческие жизни, – тогда их заслуга является бесспорной, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.