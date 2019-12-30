Ион Чебан потребовал немедленного сноса незаконных рекламных панно в Кишиневе

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В ходе утреннего оперативного заседания служб примарии ответственные лица отчитались перед генпримаром о ситуации с наведением порядка в сфере размещения рекламных панно в городе. Генпримар столицы выразил недовольство тем, как выглядит Кишинев из-за рекламных плакатов всех цветов и размеров, хаотично расположенных не только на специальных панно, но и на заборах, зданиях и в других местах.

В данной связи градоначальник поручил вице-примарам Виктору Киронде и Илие Чебану навести порядок в этой сфере.

– В течение 10 дней жду письменный отчет о том, где и какая реклама размещена, насколько она законна и уместна там. Кроме того, многие панно установлены таким образом, что представляют опасность для горожан и перекрывают обзор водителям. Все незаконно установленные конструкции должны быть демонтированы в течение недели, – распорядился Ион Чебан

Кроме того, обращаясь к ответственным лицам, генпримар заявил, что если в дальнейшем кишиневцы будут сообщать о продолжающихся нарушениях в этой сфере, то разговор будет иным.