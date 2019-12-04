Ион Чебан посетил благотворительную ярмарку для людей с ограниченными возможностями (ФОТО)

0

Сегодня генеральный примар, вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный, принял участие в открытии благотворительной ярмарки в Республиканском центре для детей и молодёжи “Artico”. На ней были выставлены работы, выполненные людьми с ограниченными возможностями и детьми, находящимися на попечении социальных центров.

Я осмотрел стенды выставки, на которых представлено множество изделий ручной работы, и приобрёл некоторые из них, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

Он также напомнил, что только в Кишинёве проживает несколько десятков тысяч людей с особыми потребностями, и то, что до сих пор было сделано для них властями, – лишь малая часть того, что необходимо осуществить.

Нужно ещё многое сделать в плане инфраструктуры, в частности, для обеспечения доступа людей с особыми потребностями в государственные и иные учреждения, в плане их вовлечённости в обучение, трудовую деятельность, в плане их защиты на всех уровнях. Мы разработаем конкретные проекты и поставим чёткие сроки для их осуществления, – заверил градоначальник.