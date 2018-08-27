Ион Чебан показал, как проходит облагораживание одного из парков столицы (ФОТО)

Ион Чебан показал, как проходит облагораживание одного из парков столицы (ФОТО)

Глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан прошелся по парку на улице Мирон Костин, проверив, как здесь идут работы по благоустройству территории.

Здесь делают асфальтовую внутрипарковую дорожку, ведущую к детсаду и спортивным сооружениям, а также освещение.

Ион Чебан напомнил, что в прошлом году по заключению комиссии ЖКХ, которой руководят социалисты, были запланированы работы по благоустройству в основных парках столицы.

– Ещё многое предстоит сделать. Ещё раз с Днём независимости, страна. Многая лета, Молдова! – сказал социалист.

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