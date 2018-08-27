Ион Чебан показал, как принимаются решения в Партии социалистов: Вот она, демократия! (ФОТО)

Ион Чебан показал, как принимаются решения в Партии социалистов: Вот она, демократия! (ФОТО)

Фракция Партии социалистов в мунсовете Кишинева провела рабочее заседание, в ходе которого были подведены итоги ее деятельности, а также намечены новые задачи.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил ее председатель Ион Чебан. Он особо отметил, что в то время как голосование фракции проходит максимально дисциплинированно, то к общей позиции она приходит в результате долгих обсуждений со всеми ее членами.

– Надо сделать нам день открытых дверей на фракцию, бывает, что один вопрос можно 3 часа обсуждать из-за разногласия мнений, а есть которые даже несколько недель. И только когда все сходятся во мнении – принимается решение. Так вот, демократия, – отметил Чебан.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md