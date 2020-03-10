Ион Чебан: Пока примария наводит порядок в столице, некоторые граждане тут же мусорят

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Кампания по весенней уборке в Кишинёве уже начата, ежедневно на улицах столицы работают более 300 сотрудников примарии, привлечены также многие экономические агенты.

Об этом в ходе оперативного заседания примарии заявил Тудор Гырбу, советник примара, ответственный за область коммунальных услуг. В то же время руководитель Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов доложил, что за прошлую неделю было осуществлено 105 рейсов по вывозу собранного мусора.

В свою очередь, генпримар Кишинёва Ион Чебан возмутился поведению некоторых жителей столицы, позволяющих себе выбрасывать мусор в местах, не предназначенных для этого, в то время как муниципалитет прилагает большие усилия для наведения чистоты и порядка в городе. Он отметил, что с улиц столицы уже вывезены тонны мусора, в городе стало гораздо чище, но работы ещё много, и прибавляют её те, кто бездумно мусорит там, где только что убрали.

– Прошу поторопиться с принятием регламента об уборке территории и поддержании чистоты, чтобы те, кто мусорит, будь то экономический агент или физическое лицо, получали за это наказание. Если они невоспитанные – будем наказывать леем. Думаю, после первых нескольких случаев наложения штрафов в 5-9 тысяч леев граждане задумаются, – заметил Чебан.

Бурдюмов рассказал, что проект регламента об уборке территории и поддержании общественного и санитарного порядка, который позволит штрафовать за выброс мусора в общественных местах, уже размещён на сайте примарии, на среду назначены публичные слушания, и после прохождения всех предусмотренных законом процедур он должен вступить в действие.

Генпримар попросил ответственных лиц держать под постоянным контролем процесс наведения порядка в городе.