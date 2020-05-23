Ион Чебан подвёл итоги первого этапа проекта “Онлайн-образование”

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Первый этап проекта “Онлайн-образование” подошёл к концу. За время его реализации удалось снять 2 150 видеоуроков, которыми была пополнена цифровая библиотека. Об этом на своей странице в социальной сети написал генпримар Кишинёва Ион Чебан.

На платформе educatieonline.md можно найти и другие видеоуроки, а также открытые образовательные ресурсы, которые дополняют учебный процесс:

150 видеоуроков по подготовке к экзаменам в гимназиях и на степень бакалавра;

500 открытых образовательных ресурсов;

260 цифровых учебников, презентаций, тестов и т.д.

Стоит отметить, что в течение недели платформу посетило 73 000 пользователей, 53 000 из которых – новые пользователи. За указанный период на платформе было проведено 180 000 сессий, в результате которых видеоматериалы были просмотрены 689 000 раз. А каналы платформы “Онлайн образование” в Youtube продолжают активно посещать. Так, за последнюю неделю было зарегистрировано 783 500 пользователей и 196 800 уникальных пользователей.

– Эти результаты радуют, радует, что ученики вместе с родителями и учителями используют платформу и видеоуроки, чтобы продолжить учебный процесс дистанционно. Радует тот факт, что проект доступен как в стране, так и за её пределами. Мы гордимся этим и желаем продолжить работу над проектом, – написал Ион Чебан.

Для второго этапа было предложено пополнить цифровую библиотеку таким же количеством видеоуроков, как и в первом этапе. Их общее количество в итоге составит 4 500 видеоуроков. В связи с этим было предложено подписать Меморандум о сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований, который позволит улучшить платформу.

– Мы ежедневно получаем сообщения от тех, кто использует цифровую платформу, получаем слова благодарности, а также сообщения, в которых пользователи указывают на некоторые ошибки или предлагают идеи по улучшению платформы. Мы открыты и получаем этот фидбек с большим уважением, потому что только так мы сможем разработать качественный продукт. Спасибо всем, кто поддерживал нас и работал над проектом днем ​​и ночью, – подытожил градоначальник.

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