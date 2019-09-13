Ион Чебан подписал публичное обязательство перед кишиневцами: что оно предусматривает (ФОТО, ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан подписал сегодня, 13 сентября, публичное обязательство. Социалист намерен лично нести ответ за каждый пункт документа перед кишиневцами.

– Я, Ион Чебан, баллотируюсь на должность генерального примара муниципия Кишинев исключительно для того, чтобы решать проблемы города и горожан. Обещаю, что на протяжении всего срока действия мандата я буду руководствоваться только интересами кишиневцев, – говорится в документе.

Никакой политики и геополитики в примэрии, обещает социалист. На посту генпримара Чебан не допустит даже обсуждения проектов решений, которые могут навредить городу и его жителям. Это, в том числе, касается печально известных “пакетных решений”. Кроме того, кандидат ПСРМ намерен блокировать выделение участков под строительство в отсутствие генерального плана Кишинева.

Чебан ставит перед собой и обязуется выполнить следующие задачи:

Ремонт школ и детсадов силами примэрии, а не родителей;

Медучреждения должны быть хорошо отремонтированы и оснащены всем необходимым;

Должны быть созданы хорошие условия труда для учителей, воспитателей, врачей, медсестер;

Должна активно работать программа поддержки молодых специалистов;

В муниципии должен функционировать качественный, безопасный и хорошо организованный общественный транспорт;

Вся дорожная сеть столицы должна быть отремонтирована, размечена и освещена;

Каждый двор Кишинева должен быть ухожен и благоустроен, обеспечен детской игровой площадкой и многофункциональным стадионом для взрослых;

Мы должны привлечь инвестиции и создать стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места, особенно для молодых людей.

– Кишинев должен стать городом счастливых людей, и я обещаю сделать для этого все возможное! – подчеркнул Чебан.

Стоит отметить, что Ион Чебан стал первым кандидатом, подписавшим публичное обязательство перед кишиневцами. Выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 октября.