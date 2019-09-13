Ион Чебан подписал публичное обязательство перед кишиневцами: что оно предусматривает (ФОТО, ВИДЕО)

Ион Чебан подписал публичное обязательство перед кишиневцами: что оно предусматривает (ФОТО, ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан подписал сегодня, 13 сентября, публичное обязательство. Социалист намерен лично нести ответ за каждый пункт документа перед кишиневцами. 

– Я, Ион Чебан, баллотируюсь на должность генерального примара муниципия Кишинев исключительно для того, чтобы решать проблемы города и горожан. Обещаю, что на протяжении всего срока действия мандата я буду руководствоваться только интересами кишиневцев, – говорится в документе. 

Никакой политики и геополитики в примэрии, обещает социалист. На посту генпримара Чебан не допустит даже обсуждения проектов решений, которые могут навредить городу и его жителям. Это, в том числе, касается печально известных “пакетных решений”. Кроме того, кандидат ПСРМ намерен блокировать выделение участков под строительство в отсутствие генерального плана Кишинева.

Чебан ставит перед собой и обязуется выполнить следующие задачи:

  •  Ремонт школ и детсадов силами примэрии, а не родителей;
  • Медучреждения должны быть хорошо отремонтированы и оснащены всем необходимым;
  • Должны быть созданы хорошие условия труда для учителей, воспитателей, врачей, медсестер;
  • Должна активно работать программа поддержки молодых специалистов;
  • В муниципии должен функционировать качественный, безопасный и хорошо организованный общественный транспорт;
  • Вся дорожная сеть столицы должна быть отремонтирована, размечена и освещена;
  • Каждый двор Кишинева должен быть ухожен и благоустроен, обеспечен детской игровой площадкой и многофункциональным стадионом для взрослых;
  • Мы должны привлечь инвестиции и создать стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места, особенно для молодых людей. 

– Кишинев должен стать городом счастливых людей, и я обещаю сделать для этого все возможное! – подчеркнул Чебан.

Стоит отметить, что Ион Чебан стал первым кандидатом, подписавшим публичное обязательство перед кишиневцами. Выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 октября.

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