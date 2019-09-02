Ион Чебан подал документы для регистрации в качестве кандидата на должность генпримара от ПСРМ: Пришло время, чтобы Кишинев вышел на новый уровень развития! (ВИДЕО)

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Сегодня, 2 сентября, Ион Чебан подал документы в Кишиневский окружной избирательный совет для регистрации в качестве кандидата от Партии социалистов РМ на пост генерального примара муниципия Кишинев. Также были поданы документы для регистрации кандидатов на должности муниципальных советников от ПСРМ.

Ион Чебан поблагодарил свою команду за оказанные ему поддержку и доверие и рассказал, что решил участвовать в этой кампании, потому что ему небезразлична судьба Кишинева.

– Я здесь родился, учился, работаю. Здесь родились мои дети, вся моя семья, и все мы здесь живем. Любая проблема в Кишиневе касается меня лично. У меня есть опыт, необходимые знания и воля для того, чтобы начать перемены в нашем городе, – отметил он.

В данной связи Чебан напомнил, что с 2015 года, когда он возглавил фракцию ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева, удалось реализовать очень многое. В то же время он рассказал, что социалисты намерены представить программу развития столицы на долгосрочный период.

– Она будет комплексной и будет построена исключительно на решениях, которых ждут жители муниципия Кишинев. Я очень хочу, чтобы гражданам больше не приходилось выбирать между геополитической риторикой и тем, что непосредственно должно происходить в столице. То, что было до сих пор, публичные дебаты на тему геополитики, не принесли нашей столице ничего хорошего. Напротив, все это разделило общество и не позволило добиться важных результатов, – сказал он.

Чебан выразил надежду на то, что предстоящая кампания станет “соревнованием идей, программ и решений”, поскольку “если в примэрии будут продолжать править политика и геополитика, ситуация будет деградировать и дальше”. Он также добавил, что рассчитывает на цивилизованное поведение всех участников предвыборной гонки, и что это будет доказательством уважения к Кишиневу.

– Я сосредоточусь исключительно на тех решениях, которые нужны Кишиневу – от транспорта до ЖКХ, от зеленых насаждений до социальной поддержки уязвимых граждан. У нас есть решения для всех этих вопросов. Пришло время, чтобы Кишинев вышел на новый уровень развития. Пришло время строить Кишинев для всех и для каждого, – отметил он.