Чебан: Примария Кишинева поможет в продвижении молдавской продукции за рубежом (ФОТО)

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Столичная примария продолжит поддерживать экономических агентов и бизнес-среду, создавая условия для их развития в Кишиневе. Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, посетив XIX-ю Национальную выставку «Сделано в Молдове».

– Это событие очень важно для экономики и развития рынка. Мы будем и далее поддерживать экономических агентов для развития благоприятной бизнес-среды в Кишинёве, – отметил Чебан. Договорились с организаторами о том, что в сотрудничестве с примарией Кишинёва будем организовывать интересные мероприятия как внутри, так и за пределами страны. Таким способом мы сможем продвигать молдавские продукты, – подытожил примар.

XIX-я Национальная выставка «Сделано в Молдове» проходит на МВЦ Moldexpo с 29 января по 2 февраля.