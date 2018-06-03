Ион Чебан поблагодарил всех кишиневцев, вышедших к избирательным урнам: Ждем подсчета голосов (ВИДЕО)

Ион Чебан поблагодарил всех кишиневцев, вышедших к избирательным урнам: Ждем подсчета голосов (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан провел брифинг после закрытия избирательных участков.

Социалист поблагодарил всех жителей столицы, выполнивших сегодня свой гражданский долг и проголосовавших на выборах генпримара, а также всех членов своей команды. Он отметил, что в эту предвыборную кампанию удалось сместить акценты с политики на управление городом.

– Ждем подсчета голосов. Всех, кто сейчас находится на избирательных участках, призываю быть максимально внимательными, мониторить должным образом этот процесс, чтобы результат был таким, какой мы все хотим, – сказал кандидат в генпримары.

Следующая пресс-конференция, по словам Чебана, состоится позже, на ней будут представлены другие детали выборов. “Аргументы и факты в Молдове” следят за процессом подсчета голосов.

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