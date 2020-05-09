Ион Чебан поблагодарил и поздравил ветеранов с 75-летием Победы (ФОТО)

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Генпримар столицы выразил глубочайшую признательность ветеранам и всем погибшим на поле боя.

Благодарю их за героизм и жертву, принесённую во имя нашего лучшего будущего. Мы должны помнить о проявленных ими мужестве и подвиге, и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобного ужаса, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Также Чебан поздравил всех отмечающих День Европы.

Поздравляю граждан и европейских партнёров, которые поддерживают нас в различных проектах по развитию столицы. Вместе у нас получится сделать много хорошего, – написал он.

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