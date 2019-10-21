Ион Чебан победил во всех секторах Кишинева. Нэстасе остался далеко позади

Ион Чебан победил во всех секторах Кишинева. Нэстасе остался далеко позади

Кандидат Партии социалистов Ион Чебан одержал победу во всех 5 секторах столицы. Данные стали известны после того, как ЦИК обработала все протоколы. 

Таким образом, на Ботанике Чебан победил с результатом в 50,12%. У Андрея Нэстасе – 26,-01%. На Буюканах у Иона Чебана – 40,10%, а у Андрея Нэстасе – 31,68%. В Центре у Чебана 39,25%, а у Нэстасе – 32,60%, на Чеканах 37,71% против 33,32%, а на Рышкановке – 46,47% против 29,56%.

Исход голосования как всегда решили пригороды. Чебан победил в Сынжере, Ватре, Колонице, Вадул-луй-Водэ и Крикова, в то время как Нэстасе поддержали в ряде других, но не во всех остальных – в некоторых лидировали кандидаты ЛП.

После подсчета всех протоколов у Иона Чебана 40,19%, а у Андрея Нэстасе – 31,08%. Второй тур голосования пройдет 3 ноября.

 

 

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