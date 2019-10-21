Ион Чебан победил во всех секторах Кишинева. Нэстасе остался далеко позади

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Кандидат Партии социалистов Ион Чебан одержал победу во всех 5 секторах столицы. Данные стали известны после того, как ЦИК обработала все протоколы.

Таким образом, на Ботанике Чебан победил с результатом в 50,12%. У Андрея Нэстасе – 26,-01%. На Буюканах у Иона Чебана – 40,10%, а у Андрея Нэстасе – 31,68%. В Центре у Чебана 39,25%, а у Нэстасе – 32,60%, на Чеканах 37,71% против 33,32%, а на Рышкановке – 46,47% против 29,56%.

Исход голосования как всегда решили пригороды. Чебан победил в Сынжере, Ватре, Колонице, Вадул-луй-Водэ и Крикова, в то время как Нэстасе поддержали в ряде других, но не во всех остальных – в некоторых лидировали кандидаты ЛП.

После подсчета всех протоколов у Иона Чебана 40,19%, а у Андрея Нэстасе – 31,08%. Второй тур голосования пройдет 3 ноября.