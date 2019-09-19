Ион Чебан перечислил незаконные стройки в Кишиневе, остановленные фракцией ПСРМ

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За годы работы в Муниципальном совете Кишинева фракции Партии социалистов удалось добиться остановки и ликвидации множества незаконных строек. Об этом в ходе тематической пресс-конференции заявил кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан

Потенциальному градоначальнику не составило труда перечислить точные адреса лишь некоторых удачных примеров борьбы социалистов с недобросовестными застройщиками.

– Бульвар Дечебал, 21, 66, 70 и 72, переулок Запорожье, бульвар Дачия, 55 и 5, улица Трандафирилор, 33, 33/2 и 33/3, улица Пандурилор, 2, Московский проспект, 17/1 и 6/4, улица Дога, 32/2, улица Киев, 7, улица Димо, 7/3, улица Зимбрулуй и другие. По всем этим адресам стройки нам удалось остановить. В парке «Алунелул» должна была появиться автозаправка, но вместо этого парк был приведен в порядок. У клуба «Кодрянка» теперь – прекрасный сквер, и скоро появится детская площадка. И такие примеры я могу привести в отношении каждого сектора столицы, – подчеркнул Чебан.

Он посетовал, что в некоторых случаях остановить незаконное строительство не удалось, но это случилось в том числе по причине вмешательства в судебные процессы заинтересованных лиц. Ион Чебан также заметил, что на данный момент социалисты судятся со многими недобросовестными застройщиками.