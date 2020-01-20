Ион Чебан отправится с инспекцией на очистную станцию Кишинева

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Об этом столичный градоначальник объявил сегодня в ходе заседания оперативных служб примэрии Кишинева.

Ион Чебан отметил, что со столичными очистными сооружениями необходимо навести порядок, а для этого прежде всего надо провести полный анализ текущей ситуации.

– Когда потеплеет, неприятный запах в столицу вернется. Необходимо действовать немедленно, не дожидаясь таких “сюрпризов”. До этого столицей руководили неэффективно, средства тратились не по назначению. Теперь необходимо найти долгосрочное решение проблемы, – отметил градоначальник.

Чебан потребовал от исполняющего обязанности гендиректора АО Apă-Canal Chişinău Анатолия Ликий до среды предоставить всю информацию, а в четверг генпримар намерен в сопровождении ответственных лиц и прессы посетить очистную станцию Кишинева.