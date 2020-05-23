Ион Чебан отчитался о распределении средств, пожертвованных примарии Кишинёва на борьбу с COVID-19

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Генеральный примар муниципия представил данные о распределении финансовых средств, которые поступили на счёт для пожертвований, открытый примарией Кишинева.

Так, на этой неделе рабочая группа, созданная для управления пожертвованиями, приняла решение распределить денежные средства следующим образом:

по 250 000 леев – территориальным медицинским ассоциацииям Буюкан, Чекан, Рышкановки и Ботаники;

150 000 леев – территориальной медицинской ассоциации сектора Центр.

100 000 леев – Муниципальной клинической больнице “Святой Архангел Михаил”.

100 000 леев – Муниципальной больнице №4.

100 000 леев – Муниципальной больнице №1.

Генеральному управлению соцпомощи и здравоохранения – 50 000 леев на услуги по транспортировке медперсонала и 100 000 леев на питание врачей.

Средства будут направлены на приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты (перчаток, масок), термометров и т.д. Стоит отметить, что на счету примарии для пожертвований остается 573 000 леев и 50 000 евро.

– Мы транспарентны и следим за распределением каждой копейки из муниципального бюджета. Так же мы поступаем и с финансовыми средствами, которые были собраны на счету для пожертвований, открытом примарией Кишинева. Благодарю всех за поддержку! – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что банковский счет для пожертвований остается открытым. Подробности о нём можно найти на сайте примарии Кишинева.

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