Ион Чебан опроверг ложь в СМИ и потребовал выплатить учителям Кишинева все 500 леев помощи

По инициативе фракции Партии социалистов муниципальный совет Кишинева недавно одобрил решение о выделении единовременной материальной помощи в сумме 500 леев для 6620 дидактических кадров в муниципии.

24 сентября в некоторых молдавских СМИ появилась информация о том, что из 2000 леев, якобы обещанных правительством, учителя получили 500 леев, и эта сумма, в свою очередь, была обложена налогом. В итоге сумма к выплате составила лишь 361 лей.

– По факту эти деньги были выделены мунсоветом Кишинева в качестве единовременной материальной помощи в размере 500 леев для столичных учителей, из которых правительство удержало в качестве налога 139 леев. Это является незаконным, так как единовременная материальная помощь не облагается налогом. Повторюсь, помощь учителям была одобрена муниципальным советом Кишинева, а не правительством. Правительство не дало ничего, так еще и удержало часть денег муниципия, – подчеркнул Чебан.

Социалист отметил, что бухгалтерия Главного управления образования, молодежи и спорта должна произвести перерасчет и заплатить полную сумму дидактическим кадрам муниципия – 500 леев. Он также попросил средства массовой информации предоставлять проверенную и беспристрастную информацию.