Ион Чебан обсудил возможности сотрудничества на благо Кишинева с послами Израиля и Беларуси (ФОТО)

Ион Чебан обсудил возможности сотрудничества на благо Кишинева с послами Израиля и Беларуси (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел накануне встречи с послами Израиля и Беларуси в нашей стране.

В рамках первой встречи, с послом Беларуси Сергеем Чичуком, стороны обсудили возможности сотрудничества в разных областях. Ион Чебан отметил, что он намерен превратить Кишинев в развитый город с современными автобусами и троллейбусами, а также с достаточным количеством техники, и что Беларусь может оказать для этого существенную помощь для этого.

Во время второй беседы, с послом Израиля Елиавом Белоцерковским, глава дипломатической миссии поздравил Иона Чебана со вступлением в должность генерального примара и подарил книгу об Израиле. Градоначальник отметил, что Кишинев – город возможностей и есть готовность к сотрудничеству в различных областях и к реализации стратегических проектов.

На своей странице в соцсети по итогам проведенных встреч Чебан подчеркнул, что рад открытости и доверию со стороны внешних партнеров.

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