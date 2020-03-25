Ион Чебан обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ВОЗ (ФОТО)

Градоначальник провёл встречу с представителями Всемирной организации здравоохранения. Стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса.
Ион Чебан озвучил меры, которые, при необходимости, готовы предпринять власти для спасения как можно большего числа людей. В их числе:
- Меры по изоляции заражённых. Для этого можно задействовать санатории в Вадул-луй-Водэ.
- Закупка дополнительных тестов для обнаружения коронавируса.
- Обеспечение всех медицинских учреждений необходимыми материалами и обучение медицинского персонала.
- Поддержка дальнейшего диалога с представителями ВОЗ относительно действий, которые муниципалитет собирается предпринять в контексте пандемии Covid-19.
Представители ВОЗ также призвали граждан Молдовы соблюдать рекомендации властей и не нарушать карантин.
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