Ион Чебан обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ВОЗ (ФОТО)

Ион Чебан обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ВОЗ (ФОТО)

Градоначальник провёл встречу с представителями Всемирной организации здравоохранения. Стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса. 

Ион Чебан озвучил меры, которые, при необходимости, готовы предпринять власти для спасения как можно большего числа людей. В их числе:

  1. Меры по изоляции заражённых. Для этого можно задействовать санатории в Вадул-луй-Водэ.
  2. Закупка дополнительных тестов для обнаружения коронавируса. 
  3. Обеспечение всех медицинских учреждений необходимыми материалами и обучение медицинского персонала.
  4. Поддержка дальнейшего диалога с представителями ВОЗ относительно действий, которые муниципалитет собирается предпринять в контексте пандемии Covid-19.

Представители ВОЗ также призвали граждан Молдовы соблюдать рекомендации властей и не нарушать карантин.

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