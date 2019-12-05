Ион Чебан обсудил с заместителем мэра Бухареста ряд инфраструктурных проектов

Ион Чебан обсудил с заместителем мэра Бухареста ряд инфраструктурных проектов

Примар Кишинёва Ион Чебан подвёл итоги своего рабочего визита в Бухарест. На своей странице в социальной сети градоначальник рассказал о встрече с заместителем мэра румынской столицы Аурелианом Бэдулеску.

Поблагодарил за тёплый приём, а также за многочисленные проекты, реализованные в Молдове при поддержке Румынии, начиная с ремонта детских садов и прочее. В конце года нужно было обсудить вопросы, связанные со столичным роддомом №2, муниципальной библиотекой им. Б. П. Хашдеу, а также многие другие проекты, – прокомментировал свой визит Чебан.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к сотрудничеству и конкретным действиям, направленным на развитие инфраструктуры Кишинёва и улучшение жизни горожан.

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