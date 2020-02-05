Ион Чебан обсудил с министром образования решения проблем в сфере образования (ФОТО)

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Примария Кишинева и Министерство образования, культуры и исследований объединят усилия для решения ряда серьезных проблем в образовательной системе столицы. Об этом по итогам встречи с главой данного учреждения Корнелиу Поповичем заявил генпримар Кишинева Ион Чебан Он отметил, что будет создана совместная рабочая группа, которая предложит дорожную карту для совместного решения проблем, влияющих на образование и доверие граждан к властям.

– Сегодня я затронул следующие темы: Повышение эффективности диалога между министерством, управлением образования и примарией;

Определение совместных действий для повышения качества образования;

Разработка и утверждение штатов персонала (в особенности в дошкольных учреждениях);

Пересмотр нормативной базы для улучшения институционального менеджмента;

Устранение бюрократии в образовательном процессе посредством предоставления учителям и менеджерам необходимых инструментов;

Реализация мер по изменению отношения и созданию благоприятной обстановки в образовательных учреждениях;

Улучшение питания детей;

Расчет заработной платы (равенство в оплате труда);

Борьба с коррупцией, в том числе с неофициальными платежами. Рад, что Министерство образования, культуры и исследований открыто для сотрудничества, – отметил генпримар Кишинева.

Чебан подчеркнул, что такая встреча была проведена впервые, и высказал уверенность, что совместными усилиями удастся значительно улучшить образовательный процесс в столице.