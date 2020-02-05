Ион Чебан обсудил с министром образования решения проблем в сфере образования (ФОТО)

Ион Чебан обсудил с министром образования решения проблем в сфере образования (ФОТО)

Примария Кишинева и Министерство образования, культуры и исследований объединят усилия для решения ряда серьезных проблем в образовательной системе столицы. Об этом по итогам встречи с главой данного учреждения Корнелиу Поповичем заявил генпримар Кишинева Ион Чебан Он отметил, что будет создана совместная рабочая группа, которая предложит дорожную карту для совместного решения проблем, влияющих на образование и доверие граждан к властям.

– Сегодня я затронул следующие темы:

  • Повышение эффективности диалога между министерством, управлением образования и примарией;
  • Определение совместных действий для повышения качества образования;
  • Разработка и утверждение штатов персонала (в особенности в дошкольных учреждениях);
  • Пересмотр нормативной базы для улучшения институционального менеджмента;
  • Устранение бюрократии в образовательном процессе посредством предоставления учителям и менеджерам необходимых инструментов;
  • Реализация мер по изменению отношения и созданию благоприятной обстановки в образовательных учреждениях;
  • Улучшение питания детей;
  • Расчет заработной платы (равенство в оплате труда);
  • Борьба с коррупцией, в том числе с неофициальными платежами.

Рад, что Министерство образования, культуры и исследований открыто для сотрудничества, – отметил генпримар Кишинева.

Чебан подчеркнул, что такая встреча была проведена впервые, и высказал уверенность, что совместными усилиями удастся значительно улучшить образовательный процесс в столице.

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