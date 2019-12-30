Ион Чебан обязал застройщика восстановить снесенную им детскую площадку (ВИДЕО)

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Генпримар столицы Ион Чебан возмутился тому, что строительная фирма снесла детскую площадку в столичном секторе Рышкановка. Градоначальник потребовал от претора сектора объяснений по данной ситуации. По словам примара, некоторые застройщики не боятся ни закона, ни властей, ни полиции.

– Детская площадка должна быть установлена обратно до вторника фирмой, которая ее и демонтировала. На этом месте стройки не будет, и подобные вещи не должны повторяться, – сказал Чебан.

Градоначальник распорядился, чтобы вице-примар Илие Чебан встретился с застройщиком и вынес ему предупреждение, в противном случае экономический агент не получит ни разрешение на строительство, ни градостроительный сертификат.

Вышеупомянутая детская площадка в одном из дворов на Рышкановке была снесена строительной компанией. Фирма приобрела соседний дом, а для того, чтобы расширить его, купила и прилегающий участок земли, на котором располагалась детская площадка.