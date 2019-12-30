Ион Чебан обязал застройщика восстановить снесенную им детскую площадку (ВИДЕО)

Ион Чебан обязал застройщика восстановить снесенную им детскую площадку (ВИДЕО)

Генпримар столицы Ион Чебан возмутился тому, что строительная фирма снесла детскую площадку в столичном секторе Рышкановка. Градоначальник потребовал от претора сектора объяснений по данной ситуации. По словам примара, некоторые застройщики не боятся ни закона, ни властей, ни полиции. 

– Детская площадка должна быть установлена обратно до вторника фирмой, которая ее и демонтировала. На этом месте стройки не будет, и подобные вещи не должны повторяться, – сказал Чебан.

Градоначальник распорядился, чтобы вице-примар Илие Чебан встретился с застройщиком и вынес ему предупреждение, в противном случае экономический агент не получит ни разрешение на строительство, ни градостроительный сертификат.

Вышеупомянутая детская площадка в одном из дворов на Рышкановке была снесена строительной компанией. Фирма приобрела соседний дом, а для того, чтобы расширить его, купила и прилегающий участок земли, на котором располагалась детская площадка.

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