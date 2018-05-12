Ион Чебан о детской велогонке Kids Criterium: Нам нужно проводить больше мероприятий такого рода (ФОТО)

Кандидат в примары города Кишинёв от Партии социалистов Ион Чебан побывал сегодня вместе с женой и детьми на детском велозаезде Kids Criterium от Naturalis 2018, который стартовал сегодня, 12 мая, от площади Великого национального собрания.

Об этом Ион Чебан сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он всегда был сторонником активного образа жизни и призвал всех, независимо от возраста, двигаться как можно больше. Кроме того, он выразил надежду, что такие события будут проходить в городе регулярно.

– Нам нужно проводить, как можно больше мероприятий такого рода, – отметил он.

Kids Criterium – это детская велогонка, которая проводится во второй раз в рамках ежегодного городского заезда велосипедистов Chisinau Criterium. Целью мероприятия является популяризация велосипедного спорта среди детей, а также повышение привлекательности образа спортивной семьи в Молдове.