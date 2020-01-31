Ион Чебан: Нужно не менять лампочки в подземных переходах, а ремонтировать их капитально (ВИДЕО)

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Все подземные переходы в столице будут капитально отремонтированы согласно нормам и стандартам. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан в эфире программы Moldova în direct.

– Мы уже приступили к работе и приложим все усилия, чтобы подземные переходы были отремонтированы. Мы не собираемся только лишь менять лампочки. Ремонт должен быть капитальным, согласно всем стандартам, – отметил Чебан.

Градоначальник также рассказал о нарушениях, которые происходят в подземных переходах. Так, по его словам, один из экономических агентов, арендующий там площадь в 845 м2, уклоняется от платы за пользование муниципальной собственностью, но при этом сдает помещения в субаренду другим агентам и получает за это прибыль.

По словам примара, есть решение суда, обязывающее арендатора освободить помещения и выплатить долги, но экономический агент до сих пор не выполнил это предписание.