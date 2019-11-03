Ион Чебан – новый примар Кишинева

После обработки 299 из 307 протоколов социалист набрал 52,91% или 120632 голосов избирателей, то есть больше половины всех голосов, отданных на выборах в Кишиневе.
У Андрея Нэстасе – 47,09%.
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После обработки 299 из 307 протоколов социалист набрал 52,91% или 120632 голосов избирателей, то есть больше половины всех голосов, отданных на выборах в Кишиневе.
У Андрея Нэстасе – 47,09%.
Felicitari d. Ceban. Chisinaunenii asteapta reforme in toate domeniile legate de oras de la d-voastre