Ион Чебан – новый примар Кишинева

Ион Чебан – новый примар Кишинева

После обработки 299 из 307 протоколов социалист набрал 52,91% или 120632 голосов избирателей, то есть больше половины всех голосов, отданных на выборах в Кишиневе. 

У Андрея Нэстасе – 47,09%.

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