Ион Чебан назвал решения проблемы с очистными сооружениями Кишинева (ВИДЕО)

0

Кандидат на пост генерального примара муниципия Кишинев от ПСРМ Ион Чебан рассказал, как следует решить проблему со столичными очистными сооружениями, чтобы жуткий запах больше не тревожил горожан. Так, он отметил, что первым делом необходимо уволить руководителей ответственных предприятий и назначить компетентных директоров.

– По моему мнению, они оправдываются неаргументированно. Я знаю, что они получают баснословные зарплаты – в 10-15 раз выше, чем в среднем по Кишиневу. Это от 50 до 80 тысяч леев в месяц. Лично я, как менеджер, не желаю слышать никаких оправданий. Если у тебя есть зарплата, офис, секретарь и советники всех мастей, служебные машины, то ты обязан предвидеть подобную ситуацию. А если это все-таки произошло, то ты должен решать проблему, а не извиняться, – подчеркнул Ион Чебан

Вторая проблема заключается в том, что в законодательных нормах, вступивших в действие в 2011-2012 годах, есть пробелы, позволяющие ряду экономических агентов сбрасывать сточные воды в водоемы муниципия Кишинев.

– История с бактериями в значительной степени правдива, но здесь должны вмешаться уже правоохранительные органы. Я прошу их сделать это как можно скорее, потому что происходящее сейчас — это катастрофа. Руководители этих предприятий должны быть привлечены к ответственности, а законодательство должно быть изменено. Мы уже работаем над тем, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, – сказал Ион Чебан.

Кандидат в генпримары также раскритиковал проект по реабилитации очистных стоимостью 24 миллиона евро, который был одобрен в 2016 году. По его словам, компания, с которой был подписан контракт, до сих пор провела очень малый объем работ, да и по другим аспектам к ней возникает много вопросов.

– Некоторые руководители этой компании были в поле зрения Национального антикоррупционного управления Румынии. И я не понимаю, почему из 13 компаний, участвовавших в конкурсе, для восстановления очистных сооружений выбрали именно эту. Сейчас эта компания пытается взыскать с муниципалитета еще 3 миллиона евро за какие-то непонятные процедурные вопросы, и мне это кажется ужасным. Предлагаю пересмотреть этот проект, убедить тех, кто выделил средства, найти другой подход и, возможно, сменить компанию-подрядчика, – сказал Чебан.

Он напомнил, что вышеупомянутый контракт по реабилитации очистных сооружений был подписан именно в тот период, когда столицей управлял Дорин Киртоакэ, а одним из поставивших подпись был руководитель предприятия, назначенный бывшим генпримаром. Чебан ответил этим на критику со стороны своего электорального конкурента от Либеральной партии. Более того, на вопрос о том, есть ли советники-социалисты в административном совете предприятия среди ответственных за назначение директора, Ион Чебан категорически ответил, что нет.