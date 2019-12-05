Ион Чебан наводит мосты: при поддержке Бухареста в Кишинёве будет отремонтирован парк «Алунелул» (ФОТО)

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Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан принял сегодня участие в подписании соглашения между примэрией сектора 6 в Бухаресте и претурой сектора Буюканы муниципия Кишинёв. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети.

По словам Иона Чебана, благодаря соглашению между двумя секторами Бухареста и Кишинёва будет восстановлен парк «Алунелул». Реабилитация парка в секторе Буюканы состоится при поддержке примэрии сектора 6 в Бухаресте. Таким образом, будет построен фонтан, система полива, освещение, установлена парковая мебель, обустроен летний театр, детские и спортивные площадки, а также многое другое.

Кроме этого, соглашение предусматривает сотрудничество и в других областях и разных направлениях, таких как: обмен опытом и разработка проектов в области местного развития, взаимное продвижение экономического развития, культуры, молодежи, образования, туризма, межинституциональные обмены в различных областях. До подписания соглашения, которое состоялось в присутствии группы местных советников, Ион Чебан отдельно встретился с примаром сектора 6 в Бухаресте Габриэлем Муту.

– Примар пожелал мне успехов, отметив, что у муниципия Кишинёв есть большой потенциал, который мы должны раскрыть, и будет очень жаль, если нам это сделать не удастся. В то же время я увидел готовность к большему сотрудничеству в различных областях и проектах, – отметил примар Кишинёва.

Ион Чебан поблагодарил коллег из Румынии за помощь, предоставленную до сих пор, и которая будет осуществляться в дальнейшем.