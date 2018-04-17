Ион Чебан намерен сделать работу столичной примэрии открытой и прозрачной (ВИДЕО)

Об этом кандидат от Партии социалистов РМ на должность генпримара Кишинева рассказал на пресс-конференции сегодня, 17 апреля.

Сегодняшний выход к прессе стал третьим из целого цикла пресс-конференций, на которых кандидат-социалист намерен подробно рассказать о всех направлениях своей предвыборной платформы, с которой он и его команда идут на выборы.

По твердому убеждению Чебана, отсутствие открытости и прозрачности в работе примэрии, – это одна из самых серьезных ее проблем. Социалист рассказал, что у него и его команды есть решения.

Борьба с коррупцией и достижение прозрачности

Отсутствие прозрачности создает идеальные условия для коррупции, и многие случаи коррупции с участием чиновников из столичной примэрии произошли именно из-за отсутствия минимальной видимости в действиях примэрии.

– Поэтому мы предлагаем, чтобы решения самых важных проблем обсуждались в тесной координации с гражданским обществом. Для достижения этой цели до начала октября 2018 года будут созданы советы экспертов из различных областей, связанных с работой в примэрии, – рассказал Чебан.

Для обеспечения необходимой прозрачности, а также доступа граждан к информации, все стенограммы заседаний мунсовета, находящиеся в секретариате, будут опубликованы онлайн вместе с видео-архивами. Чебан подчеркнул, что очень важно дать возможность каждому гражданину пошагово следить за каждым действием, каждой фразой, сказанной местными избранниками или должностными лицами. Это предотвратит злоупотребления, незаконность, протекционизм и другие нарушения. Более того, все текущие документы и документы из архива примэрии будут оцифрованы для единого онлайн архива на сайте примэрии, и будут доступны каждому.

Искоренение бюрократии

Коррупция и бюрократия в сфере документооборота в столичной примэрии заставляет кишиневцев месяцами обивать пороги кабинетов чиновников ради самого незначительного документа, и даже платить за это деньги.

Чтобы устранить эту ненормальную ситуацию, Ион Чебан предлагает создать центр по оказанию муниципальных услуг, который будет работать по принципу «единого окна». Это означает, что человек, написавший заявление в примэрию или претуру, сможет отслеживать его в управлениях, а также следить за его выполнением. Для каждой петиции или заявления будет установлен срок выполнения.

– Сегодня в примэрии граждан, подающих петиции в примэрию, просто унижают, над ними издеваются. В качестве будущего примара я обещаю, что люди больше не будут ждать месяцами ответа на свои петиции. Будет создан электронный центр заявок, в основе которого будет опыт работы с гражданами, полученный в рамках проекта PETITIA.MD и платформы предложений по бюджету DECIDE.MD, инициированных Партией социалистов. Управление по связям с общественностью примэрии будет следить за этой деятельностью и будет напрямую ответственной за строгое соблюдение сроков, а также определения причин их задержки. Это процесс будет лично контролировать примар, а каждое злоупотребление будет жестко называться, – подчеркнул социалист.

Восстановление в правах русского языка

Все нормативные документы примэрии и претур, а также вся важная информация о городе, урбанистических проектах, возможных инвестициях, туризме, помимо государственного языка, будут переведены и на русский. Более того, администрации примэрии и претур будут обязаны предоставить ответ на русском языке, если заявитель этого попросит.

– Все эти меры я нахожу очень важными в процессе обеспечения открытости и прозрачности в работе примэрии. Язык не должен быть препятствием для хорошего информирования и свободного доступа гражданина к информации. Знаю, что до сих пор администрация столичной примэрии цинично играла на чувствительном лингвистическом аспекте, в том числе для того, чтобы прикрыть определенные процессы и беззакония, а теперь некоторые обеспокоены моим новым подходом. Но меня волнуют не их личные интересы, а интересы жителей столицы, – подчеркнул кандидат в примары.

Функциональность сайта примэрии

Она будет улучшена за счет участия общества и гражданских активистов. Сайт примэрии (www.chisinau.md) будет переведен на три языка: государственный, русский и английский, с тем чтобы обеспечить хорошее информирование всех категорий наших граждан и не только.

– Эта мера абсолютно необходима, и ничто не удержит меня от ее выполнения, – выделил Чебан.

Система «Электронный дом»

В рамках этой системы станет возможным проведение собраний и опросов, информирование кишиневцев о любой недавней и актуальной информации об их месте жительства. Также с ее помощью каждый горожанин сможет получить любую информацию о ремонтных работах, остановках подачи горячей воды, отопления и прочего.

– В свою очередь, ассоциации жильцов смогут использовать эту систему, чтобы координировать, информировать и организовывать встречи жильцов. Это новый подход, который, я уверяю вас, будет максимально эффективен, – отметил социалист.

Подытоживая, Ион Чебан отметил, что выполнение вышеозначенных задач создаст ту общую структуру, которая позволит примэрии Кишинева стать современной столичной примэрией. Он подчеркнул, что будет реализовывать это видение с первых дней после получения мандата примара, и выразил уверенность, что в ближайшее время каждый житель столицы почувствует на себе его положительный эффект.

Напомним, на первой пресс-конференции Ион Чебан представил конкретные решения для эффективного управления столицей, а на второй – о проектах ПСРМ, направленных на улучшение жизни каждого кишиневца.

Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.