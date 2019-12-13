Ион Чебан намерен отозвать разрешение на строительство 23-этажного дома на Чеканах

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан распорядился подготовить все необходимые документы для того, чтобы до конца нынешнего дня было подписано распоряжение об аннулировании всех разрешительных документов на строительство возле дома по адресу ул. Мирча чел Бэтрын, 13/2.

Также столичный градоначальник направил запросы в Генпрокуратуру, НАЦ и МВД с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с данной стройкой. Кроме того, Чебан обязал Главное управление общественного транспорта и путей сообщения отремонтировать подъездные дороги к вышеуказанному дому, разрушенные строительной техникой.

Жесткие действия генпримара последовали в результате визита на сегодняшнее заседание мунсовета жителей дома по адресу ул. Мирча чел Бэтрын, 13/2. Люди пожаловались, что в непосредственной близости от них строится многоэтажное здание. Они заявили, что компания-застройщик незаконно увеличила этажность здания и собирается возвести дом на 23 этажа. Также строительная техника разрушила общественную дорогу возле дома.

Стоит отметить, что в ближайшую субботу руководство муниципия проведет встречу с застройщиками по поводу законности их деятельности в столице.