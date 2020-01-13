Ион Чебан начинает проверки муниципальных служащих: Не хотите работать – заявление на стол

0

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан объявил о начале “рейдов” по управлениям и претурам муниципия с целью проверки работы их руководства и рядовых сотрудников.

Об этом он заявил в ходе оперативного заседания муниципальных служб. Чебан отметил, что проверки будут проводиться еженедельно в учреждениях в каждом секторе города. Также участятся выезды “на места”.

– Буду ездить лично я, будут ездить вице-примары, представители кабинетов примара и вице-примаров, муниципальные советники. Будем делать так называемые “рейды” по управлениям, по секторам, дворам домов. Будем общаться с людьми, слушать то, что говорят жители города и сотрудники. Эти проверки будут внезапными и периодическими, – отметил градоначальник.

Также Ион Чебан предупредил чиновников о необходимости регулярно отчитываться за проделанную работу и рассказывать о планах на будущее.

– Мы будем работать с теми, кто хочет. Кто не хочет работать – пожалуйста, заявление на стол. У нас сегодня есть большая стопка резюме, мы найдем тех, кто захочет работать, – сказал он.

Предложил генпримар и стимулирование госслужащих “рублем” – премии для хорошо исполняющих свои обязанности сотрудников и взыскания для нерадивых.