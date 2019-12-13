Ион Чебан на встрече с владельцами табачных киосков: Закон необходимо соблюдать

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Генпримар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с представителями компаний, владеющих киосками по сбыту табачных изделий, расположенными на улицах столицы. Глава столицы отметил, что уличные торговые точки, работающие вблизи учебных и медицинских учреждений, нарушают закон, и именно поэтому за последние 4 дня были эвакуированы 45 таких киосков.

В ходе разговора Ион Чебан призвал экономических агентов подчиниться требованиям действующего законодательства. Он напомнил, что их неоднократно предупреждали о необходимости соблюсти закон.

– Я не намерен вести переговоры о нарушении законодательства, ставящем под угрозу здоровье детей, общественное здоровье, а также эстетический облик города. Экономические агенты пришли в муниципалитет, не подготовившись для прояснения ситуации с киосками. Кроме того, они сказали, что у них с кем-то были договоренности о продолжении деятельности, – повторюсь, нелегально, – заявил Чебан.

Столичный градоначальник попросил экономических агентов к следующей встрече подготовить план действий и список людей, которые остались без работы. Он заявил, что если эти люди не будут немедленно повторно приняты на работу экономическими агентами, то они смогут в течение определенного периода времени получать финансовую поддержку от местной публичной администрации, пока не будут найдены решения для их трудоустройства.