Ион Чебан на встречах с педагогами в Крикова: Низкий поклон вам! (ФОТО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан побывал сегодня практически во всех учебных заведениях Крикова – в детском саду, гимназии, школе.

Здесь он поговорил с преподавательским составом и воспитателями об избирательной кампании. Кандидат-социалист обсудил с ними приоритеты, в частности, в сфере образования, а также рассказал о своей программе помощи пригородам.

– Низкий поклон всем учителям и всем кто работает в муниципальной системе образования за тот неоценимый вклад, который они вносят для воспитания будущего поколения! – сказал Чебан.

Напомним, на пресс-конференции накануне Ион Чебан рассказал, что у его команды есть конкретные проекты для всех пригородов Кишинева, и после победы на выборах начнем их внедрение.