Ион Чебан: Мы разные, но мы один народ, и должны объединиться для решения общих проблем

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Граждане Молдовы – это горстка людей, живущих в маленькой стране под давлением множества больших социальных и экономических проблем, угрожающих их настоящему и подрывающих их будущее. Об этом в своей статье, опубликованной на портале tribuna.md, написал кандидат на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан Он отметил, что Республика Молдова – это европейская страна, которая небезразлична и ЕС, и России, и Румынии, и США.

– Все они хотят что-то сделать для нас и для Молдовы. Кажется, что только нам, молдаванам, нет дела до нашего будущего, и мы не ценим наше настоящее. Конечно, это дело руководства страны. Наши руководители не тратят время на планирование развития Молдовы. Они импровизируют. Поэтому уже 28 лет мы живем «сегодняшним днем». А серьёзный план развития – это работа не на одну минуту. Все мы часто слышали «воздушные» рассказы многих политиков об уровне достатка и развития других стран, о прекрасных городах, которые они видели «где-то там», об освещенных дорогах, больницах, школах и многом другом. Поскольку они понятия не имеют, каким образом достигается это процветание, – они говорят о геополитической дружбе. Но дружить они не умеют. Дружбу они строят не с целью созидания и оказания помощи. Цель их дружбы – разрушение и борьба против кого-то, – рассуждает Чебан.

Проблема, по мнению кандидата в примары, состоит в том, что большинство считающих себя политиками людей нетерпимы к критике и желают слышать только хвалебные речи о себе.

– Такие люди породили агрессивную полемику о названии языка. Или о том, кто наш лучший друг – Европа или Россия. Почему дружба с Европой означает конфликты с Россией – они не объяснили. Я знаю политиков-унионистов, которые говорят на очень корявом языке. Они называют себя прорумынскими и настаивают, что язык называется румынским, но совершенно не уважают язык. На самом деле они спекулянты, которые под фальшивыми идеалами скрывают свою вороватость и безграмотность. Обычные лицемеры, – уверен Чебан.

Он полагает, что социальное разделение молдавского общества основано на ложных причинах, так как все люди разные, у всех разные мнения, и это нормально. По мнению кандидата в генпримары, жителям Молдовы необходимо научиться уважать друг друга и не настаивать на своей исключительной правоте.

– Мы все живем в Кишиневе, и каждый день проблемы Кишинева давят на нас. Некачественный и неорганизованный транспорт. Неухоженные детские сады и школы, содержание которых примэрия безответственно переложила на родителей. То есть на молодые семьи, большинство из которых не имеют своего дома. Необустроенные дворы. Отсутствие детских площадок. Дети играют на заброшенных стройках. Разбитые дороги и тротуары. Очереди в медицинских учреждениях. Незаконное строительство. Заброшенные парки. Какое настроение вызывает такая картина? Кто захочет связать своё будущее с таким городом, в котором ситуация либо совсем не меняется, либо меняется очень медленно? – заметил Чебан.

При всем этом, отмечает он, столичная примэрия занимается непонятно чем, там постоянно идет борьба за достижение каких-то непонятных целей.

– Город стареет. Молодежь не идет работать в школы, в детсады, в медучреждения. Из-за зарплат, которые не позволяют им строить своё будущее. И ещё потому, что за границей они находят лучшие рабочие места и зарплаты. Так наша молодежь покидает Кишинев и страну. У нас горы проблем. Нас, тех, кто связывает свое будущее с Кишиневом, эти проблемы объединяют. Мы живём с ними. Мы боремся с этими проблемами ежедневно. Эти проблемы расстраивают нас и отравляют нашу жизнь. Мы разные, но мы один народ. Мы действительно разные, но мы не враги. Мы должны объединиться для решения наших проблем, и проблем нашего города. Только мы сможем навести порядок в нашем доме. Примэрия – это не место для политики. Примэрия – это место, где планируют и реализовывают. В примэрии должны работать усердно и сосредоточенно. Должны много работать и мало шуметь. И работы действительно очень много. Только так мы сохраним нашу молодёжь и наше будущее, – заключил Ион Чебан.