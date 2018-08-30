Ион Чебан: Молдову можно вывести из кризиса за 5–7 лет (ВИДЕО)

Об этом глава фракции Партии социалистов в мунсовете заявил в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova. Чебан отметил, что для этого нужна политическая воля.

По его словам, необходима стратегия развития страны, которая в настоящее время у Молдовы отсутствует.

– Должна быть антикризисная программа. Она должна охватывать все сферы, начиная с социального сектора, здравоохранения, образования, института семьи и заканчивая другими вещами. То есть, нужны политическая воля, программа и люди для её реализации. И, конечно, чтобы не воровали, – отметил социалист.

Комментируя акции протеста, состоявшиеся утром 27 августа, в День независимости Республики Молдова, Ион Чебан назвал их провокациями, которые были направлены на то, чтобы помешать лидерам государства возложить цветы к памятнику Штефану чел Маре, пишет ipn.md. По его словам, такие вещи недопустимы, поскольку на протяжении всех 27 лет независимости руководство государства возлагало там цветы, и эта традиция не должна прерываться.