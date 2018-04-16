Ион Чебан лично раздал горожанам газеты с предложениями и решениями для Кишинева (ФОТО)

Ион Чебан лично раздал горожанам газеты с предложениями и решениями для Кишинева (ФОТО)

В субботу на протяжении всего дня вместе с командой Партии социалистов кандидат ПСРМ на должность генпримара продолжил общаться с гражданами в общественных местах и лично раздал им газеты, в которых изложены предложения и решения социалистов для муниципия. 

На сей раз социалист отправился на столичные автовокзалы и выезды из города, чтобы пожелать легкой дороги тем, кто отправился на поминальные дни к своим родным.

– Пожелал тысячам граждан легкой дороги и счастливых праздников. Пасхальные праздники – семейные. Пусть будут здоровы все, кто с вами рядом, и вспомним о тех, кого больше нет среди нас, – отметил социалист. 

Чебан также поблагодарил команду ПСРМ за оказанную поддержку. Напомним, досрочные выборы примара муниципия Кишинев пройдут 20 мая.

 

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