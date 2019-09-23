Ион Чебан: Как решить проблему миграции граждан из Молдовы

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По поводу отъезда людей из Молдовы у меня было много полемики с друзьями из бизнес-среды и публичного сектора.

Я заметил, что некоторые бизнесмены из Кишинева, и не только они, говорят, что у нас в Кишинёве нет «проблемы исхода». Что есть хорошо оплачиваемые места работы, на которых некого нанять.

У меня другое мнение.

Я думаю, что исход влияет, в том числе, и на Кишинев. Я уверен, что исход – это самое опасное явление в нашей стране.

Феномен исхода затрагивает всю страну, и Кишинев не исключение. Тот факт, что отъезд некоторых людей из Кишинева численно компенсируется прибытием людей из других регионов Республики Молдова, не является основанием для игнорирования этого явления. Я думаю, что нам нужно отслеживать этот феномен и понимать, почему люди уезжают. Какие социальные и возрастные группы уезжают. Что они находят в других городах и чего им не хватает в Кишиневе и вообще в Молдове.

Это явление можно уменьшить, и даже может возникнуть тенденция возвращения домой, но только в том случае, если нам удастся создать здесь аналогичные или даже лучшие условия.

По моему мнению, это единственный способ эффективно справиться с проблемой.

Есть статистика, которая меня глубоко волнует.

В Кишиневе остро ощущается нехватка мест в детских садах. У этой проблемы давние корни, в том числе ликвидация большого количества детских садов постсоветскими руководителями муниципия.

Тем не менее, в школах, особенно в старших классах, наблюдается уменьшение числа учащихся.

И число студентов резко сократилось за последние 15 лет.

Вывод таков: все больше и больше молодых людей не видят свое будущее в Республике Молдова.

Это значит, что они видят лучшие перспективы в других странах. Больше возможностей для трудоустройства и личного роста. Гораздо легче купить или построить дом.

Вероятно, в других местах они находят более благоустроенные населённые пункты, более комфортный общественный транспорт – в других местах молодые люди видят ряд преимуществ, которые побуждают их верить, что там они будут чувствовать себя лучше.

У нашей молодежи есть возможность Выбора, и они все больше ею пользуются.

Я делаю вывод, что все больше наших молодых людей не голосуют за Молдову, и все меньше голосуют за Кишинев.

Исход – это проблема, которую необходимо серьезно рассмотреть на уровне правительства и парламента, и не менее серьезно со стороны местных органов власти.

Любая стратегия развития, любое решение должны быть ориентированы на то, чтобы убедить молодых людей в том, что их будущее здесь будет не хуже, чем в других странах и городах.

В этом отношении в Кишиневе предстоит сделать многое.

Приоритетные программы должны быть ориентированы на модернизацию детских садов и школ. Состояние детских садов и школ известно, и известно, что они содержатся по большей части из денег родителей. Но у молодых семей, находящихся в начале пути, нет «лишних» денег. У них еще нет домов.

Перекладывание бремени ответственности с местных властей на плечи молодых семей препятствует их намерению стать родителями и заставляет их искать лучшее будущее в других местах.

Ничтожно низкие зарплаты не побуждают молодых специалистов выбирать профессию учителя и воспитателя. Школы и детские сады в столице испытывают острую нехватку учителей.

Мэрия должна поддерживать учителей и воспитателей: инвестиции в педагогов – это инвестиции в наших детей.

Эти вопросы должны быть приоритетом мэрии, равно как и качество и доступность медицинских услуг.

Статус медицинских учреждений и их обеспеченность является еще одним приоритетом.

Необходима программа ремонта и обустройства медицинских учреждений муниципия. Не менее важно оказание поддержки молодым специалистам – медикам. Без них у медицины нет будущего. На качество жизни в Кишиневе также влияет состояние дворов, которые не обустроены, отсутствие детских площадок, поврежденные дороги, неорганизованный общественный транспорт. Жители Кишинева ежедневно сталкиваются с этими проблемами и неудобствами: хаотичное движение перегруженного общественного транспорта, катастрофические дороги, внутриквартальные дворы в уродливом состоянии. Кроме того, надо вкладываться в детский сад и школу. И все это, чаще всего, в условиях скромной зарплаты. Муниципий Кишинев накапливал критические проблемы в течение многих лет, пока мэрией управляли политики. Политики обеспокоены проблемами своих партий. Кишиневу нужен администратор, управленец. Нужен разумный и энергичный человек. Человек действия. В человеке, обладающем собственным мнением и собственной командой. В переговорщике, который знает, как убедить муниципальных советников сосредоточиться на приоритетах кишиневцев. Мэрия Кишинева должна осознать, что он должен сделать Кишинев привлекательным для жизни, особенно для молодежи, таким же, как и другие крупные города: Берлин или Москва, Париж или Бухарест. И в этом соревновании нет места политическим ссорам или личным склокам в муниципальном совете. У Кишинева есть серьезные проблемы, и сейчас для их решения нужны серьезные люди. Ознакомиться с программой управления муниципием Кишинев на 2019-2023 гг. Иона Чебана можно здесь. Источник: kp.md