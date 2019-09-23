Ион Чебан: Как решить проблему миграции граждан из Молдовы

По поводу отъезда людей из Молдовы у меня было много полемики с друзьями из бизнес-среды и публичного сектора.
Я заметил, что некоторые бизнесмены из Кишинева, и не только они, говорят, что у нас в Кишинёве нет «проблемы исхода». Что есть хорошо оплачиваемые места работы, на которых некого нанять.
У меня другое мнение.
Я думаю, что исход влияет, в том числе, и на Кишинев. Я уверен, что исход – это самое опасное явление в нашей стране.
Феномен исхода затрагивает всю страну, и Кишинев не исключение. Тот факт, что отъезд некоторых людей из Кишинева численно компенсируется прибытием людей из других регионов Республики Молдова, не является основанием для игнорирования этого явления. Я думаю, что нам нужно отслеживать этот феномен и понимать, почему люди уезжают. Какие социальные и возрастные группы уезжают. Что они находят в других городах и чего им не хватает в Кишиневе и вообще в Молдове.
Это явление можно уменьшить, и даже может возникнуть тенденция возвращения домой, но только в том случае, если нам удастся создать здесь аналогичные или даже лучшие условия.
По моему мнению, это единственный способ эффективно справиться с проблемой.
Есть статистика, которая меня глубоко волнует.
В Кишиневе остро ощущается нехватка мест в детских садах. У этой проблемы давние корни, в том числе ликвидация большого количества детских садов постсоветскими руководителями муниципия.
Тем не менее, в школах, особенно в старших классах, наблюдается уменьшение числа учащихся.
И число студентов резко сократилось за последние 15 лет.
Вывод таков: все больше и больше молодых людей не видят свое будущее в Республике Молдова.
Это значит, что они видят лучшие перспективы в других странах. Больше возможностей для трудоустройства и личного роста. Гораздо легче купить или построить дом.
Вероятно, в других местах они находят более благоустроенные населённые пункты, более комфортный общественный транспорт – в других местах молодые люди видят ряд преимуществ, которые побуждают их верить, что там они будут чувствовать себя лучше.
У нашей молодежи есть возможность Выбора, и они все больше ею пользуются.
Я делаю вывод, что все больше наших молодых людей не голосуют за Молдову, и все меньше голосуют за Кишинев.
Исход – это проблема, которую необходимо серьезно рассмотреть на уровне правительства и парламента, и не менее серьезно со стороны местных органов власти.
Любая стратегия развития, любое решение должны быть ориентированы на то, чтобы убедить молодых людей в том, что их будущее здесь будет не хуже, чем в других странах и городах.
В этом отношении в Кишиневе предстоит сделать многое.
Приоритетные программы должны быть ориентированы на модернизацию детских садов и школ. Состояние детских садов и школ известно, и известно, что они содержатся по большей части из денег родителей. Но у молодых семей, находящихся в начале пути, нет «лишних» денег. У них еще нет домов.
Перекладывание бремени ответственности с местных властей на плечи молодых семей препятствует их намерению стать родителями и заставляет их искать лучшее будущее в других местах.
Ничтожно низкие зарплаты не побуждают молодых специалистов выбирать профессию учителя и воспитателя. Школы и детские сады в столице испытывают острую нехватку учителей.
Мэрия должна поддерживать учителей и воспитателей: инвестиции в педагогов – это инвестиции в наших детей.
Эти вопросы должны быть приоритетом мэрии, равно как и качество и доступность медицинских услуг.
Статус медицинских учреждений и их обеспеченность является еще одним приоритетом.
Необходима программа ремонта и обустройства медицинских учреждений муниципия. Не менее важно оказание поддержки молодым специалистам – медикам. Без них у медицины нет будущего.
На качество жизни в Кишиневе также влияет состояние дворов, которые не обустроены, отсутствие детских площадок, поврежденные дороги, неорганизованный общественный транспорт.
Жители Кишинева ежедневно сталкиваются с этими проблемами и неудобствами: хаотичное движение перегруженного общественного транспорта, катастрофические дороги, внутриквартальные дворы в уродливом состоянии.
Кроме того, надо вкладываться в детский сад и школу.
И все это, чаще всего, в условиях скромной зарплаты.
Муниципий Кишинев накапливал критические проблемы в течение многих лет, пока мэрией управляли политики.
Политики обеспокоены проблемами своих партий.
Кишиневу нужен администратор, управленец.
Нужен разумный и энергичный человек. Человек действия.
В человеке, обладающем собственным мнением и собственной командой. В переговорщике, который знает, как убедить муниципальных советников сосредоточиться на приоритетах кишиневцев.
Мэрия Кишинева должна осознать, что он должен сделать Кишинев привлекательным для жизни, особенно для молодежи, таким же, как и другие крупные города: Берлин или Москва, Париж или Бухарест.
И в этом соревновании нет места политическим ссорам или личным склокам в муниципальном совете.
У Кишинева есть серьезные проблемы, и сейчас для их решения нужны серьезные люди.
Ознакомиться с программой управления муниципием Кишинев на 2019-2023 гг. Иона Чебана можно здесь.
Источник: kp.md