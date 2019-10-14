Ион Чебан: Я уважаю соглашение, подписанное с блоком ACUM. Я не атакую их в этой кампании, и не буду этого делать (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на пост главы столицы выступил с реакцией на обвинения, выдвинутые против него оппонентом из блока «ACUM». Ион Чебан отметил, что в контексте соглашения, подписанного между ПСРМ и блоком ACUM, начинать взаимные обвинения как минимум некорректно.

– Мы подписали соглашение с блоком ACUM, в котором подчеркнули, что не нападаем и не критикуем друг друга. Я никогда не позволял себе в этой кампании обвинять кого-либо из блока ACUM, и я думаю, что это правильно. Я уважаю и буду уважать это соглашение, – сказал Чебан.

Кандидат на должность генпримар также прокомментировал, почему обвинения, что Чебан, якобы, против пригородов полностью не обоснованы.

– Это неправда, что я или моя команда против пригородов. Я представляю вам только одно доказательство этого факта. Это конкретные данные, взятые из бюджета. Только за последние четыре года я поддержал все пригороды – 35 населенных пунктов, которые входят в состав 18 пригородов получили 391 млн. леев. Это рекордная сумма, в несколько раз превышающая финансирование предыдущих созывов Муниципального совета. Речь идет о деньгах, которые пошли на реализацию самых разных проектов- дороги, транспорт, акведук и канализация, для детских садов и школ. В пригородах очень сложно делать большие инвестиции и реализовывать проекты без поддержки Кишинева, поэтому я вмешался. Это естественно, поскольку подавляющее большинство жителей пригородов работают в Кишиневе, платят налоги в Кишиневе и, соответственно, у нас должны быть справедливые отношения. Я никогда не отказывал ни одному примару, в независимости от его политических предпочтений, – заключил Ион Чебан

Кандидат уточнил, что в ближайшие четыре года бюджет пригородов будет утроен. Чебан подчеркнул, что знает проблемы каждого пригорода и разработал конкретные программы их развития, которые можно найти на сайте ionceban.md.