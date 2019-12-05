Ион Чебан и примар сектора 1 в Бухаресте обсудили проект реабилитации лицея Георге Асаки (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан находится сегодня с рабочим визитом в Бухаресте, в рамках которого уже состоялась первая встреча с примаром сектора 1 Даниелом Тудораке. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар молдавской столицы.

По словам Иона Чебана, примэрия Кишинёва намерена отремонтировать старый блок (блок А) лицея имени Георге Асаки, расположенного по адресу: ул. Букурешть, 64. Это возможно реализовать в рамках проекта восстановления, стоимость которого составляет около 62 млн леев.

– Мы надеемся, что блок лицея будет восстановлен благодаря хорошим отношениям между претурой сектора Центр в Кишинёве и сектором 1 в Бухаресте, а также связям, ориентированным на инициирование и развитие проектов в различных областях государственного сектора, – отметил Ион Чебан.

В то же время примэрия Кишинёва готова покрыть все расходы на проведение технической экспертизы, разработку проектной документации и сметы затрат.

Кроме этого, стороны обсудили обмен опытом, реализацию совместных проектов и программ, касающихся сохранения и популяризации культурного и исторического наследия, привлечения европейских фондов, развития туризма и других областей.

– Я был рад услышать от примара сектора 1 Даниела Тудораке о готовности продолжать сотрудничество. Поблагодарил за поддержку, оказываемую на протяжении многих лет, и за проекты, которые реализуются при их поддержке, в том числе проект по реконструкции гранитной лестницы в парке «Валя Морилор», – написал примар Кишинёва.

В рамках визита в Бухарест Ион Чебан проведёт ещё две встречи.