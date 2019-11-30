Ион Чебан готов выделить земельный участок в Кишинёве на строительство зала для дзюдо

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Об этом генпримар Кишинёва сообщил после того, как посетил XXIII Международный турнир по дзюдо памяти почетного тренера Республики Молдова, в котором принимают участие 320 спортсменов.

– Знаю, что при помощи Международной федерации, а также Европейского союза можно изыскать средства на строительство зала для дзюдо. Для осуществления этого проекта мы готовы предложить земельный участок в Кишинёве, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Кроме этого, в рамках мероприятия примар Кишинёва заверил участников в своей поддержке.

– Рад, что это происходит именно в Кишинёве, – отметил Чебан.